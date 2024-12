OM eist tot 8,5 jaar cel voor internationale drugstransporten in meubelstukken

‘Core business’ Tegen een 40-jarige José G. uit Naarden eist het OM met 8,5 jaar cel de hoogste straf voor zijn leidinggevende rol aan een criminele organisatie die zich bezig hield met grootschalige internationale drugstransporten. ‘Hier was sprake van een goed georganiseerde, professionele en helaas succesvolle organisatie die meer dan 100 transporten naar en vanuit Nederland heeft verzorgd. Vier transporten zijn onderschept in Oldenzaal, Zwolle, Stockholm en Dublin. De handel in verdovende middelen was de ‘core business’’, aldus de officier van justitie vandaag tijdens de motivering van de strafeis.

Katvangers

De Naardenaar is één van de negen verdachten die zich maandag moest verantwoorden voor de rechtbank in Zwolle. Het OM is ervan overtuigd dat hij katvangers heeft geworven, andere verdachten aanstuurde en daarnaast initiatieven en beslissingen nam over de drugstransporten.

Hockers

Uit het dossier komt volgens het OM een effectieve modus operandi van een crimineel ‘transportbedrijf’ naar voren: de organisatie fabriceerde zelf hockers (een soort poefjes) die waren voorzien van een sluitingssysteem die alleen met een bijbehorende keycard – of bruut geweld – open konden worden gemaakt. Die geprepareerde meubelstukken, met daarin grote partijen hard- en softdrugs, werden door nietsvermoedende transporteurs naar een gehuurde locatie in het buitenland vervoerd en daar door de criminelen weer opgevangen.

In onderlinge communicatie werd gebruik gemaakt van codenamen, eerst vogels (onder meer ‘Meeuw’ en ‘Reiger’) en daarna roofdieren (‘Leeuw’, ‘Wolf’ en ‘Lynx’).

Dekmantel

Leden van de organisatie leverden vervolgens de drugs uit aan hun criminele contacten aldaar. Daarna werden de hockers weer op transport gezet naar Nederland, waar nieuwe transporten werden voorbereid. Er werden diverse rechtspersonen (op naam van katvangers) misbruikt om als denkmantel te fungeren bij de transporten, voor uitbetalingen aan de leden van de organisatie, en voor het verwerven van diverse (veelal luxe) auto’s.

Codenamen

In Oldenzaal, Zwolle, Zweden en in Ierland werden in totaal vier transporten onderschept. Veel van het bewijs in dit proces is afkomstig uit de telefoon van de 40-jarige José G. In onderlinge communicatie werd gebruik gemaakt van codenamen, eerst vogels (onder meer ‘Meeuw’ en ‘Reiger’) en daarna roofdieren (‘Leeuw’, ‘Wolf’ en ‘Lynx’).

Blaricum

In dit onderzoek werden in november 2021 op diverse locaties (onder meer in het hoofdkwartier van de organisatie in Blaricum, maar ook in Leiderdorp en Ede) invallen gedaan. Daarbij werden onder meer 247 kilo harddrugs, 660 kilo softdrugs, meerdere auto’s en cryptovaluta aangetroffen en in beslag genomen. Er werden meer dan 20 verdachten aangehouden.

Pimpelmees

In december vinden meerdere zittingsdagen plaats in het strafproces Pimpelmees. In totaal staan dertien verdachten terecht: het gaat daarbij om drie leiders, maar ook om die een minder grote rol hadden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om degenen die volgens het OM bij transporten betrokken waren, onder schuilnamen meepraatten in de chats en meedeelden in de winst.

De officier van justitie vandaag: ‘Veel verdachten hebben in hun verklaringen hun eigen rol kleiner proberen te maken. Het OM kijkt daar anders naar. Wat misschien is begonnen met een domme fout om in te stemmen met het op naam zetten van een bedrijf, mondde uit in een opeenstapeling van foute keuzes om telkens handelingen te verrichten voor deze criminele organisatie, en eindigden voor veel van de verdachten in een criminele carrière.’

Procesafspraken

Het OM heeft met vijf van de dertien verdachten procesafspraken gemaakt. Een dergelijke overeenkomst tussen OM en verdediging houdt onder meer in dat verdachten de strafbare feiten niet ontkennen en ook geen verweer voeren op zitting, en afzien van hoger beroep, in ruil voor een minder hoge straf dan dat het OM zou eisen in een reguliere rechtsgang. Op die manier ontstaat er in de ogen van het OM proceswinst en kunnen zaken sneller en effectiever worden afgedaan. Een rechtbank buigt zich wel over de gemaakte afspraken en komt tot een onafhankelijk oordeel.

Strafeisen

Ook met de 43-jarige Robert van der S. uit Ede, die wordt gezien als één van de leiders, heeft het OM procesafspraken gemaakt. Hij krijgt in ruil voor een verklaring geen 8,5 jaar cel, maar zes jaar, als het aan het OM ligt.



De strafeisen tegen de overige verdachten, die hebben deelgenomen aan de criminele organisatie variëren van vijf tot zeven jaar cel.

Een 39-jarige man uit de gemeente Blaricum tegen wie, net als de Edenaar en de verdachte uit Naarden de zwaarste verdenkingen liggen, moet zich op 18 december verantwoorden voor de rechtbank in Zwolle. Het OM heeft ook met hem procesafspraken gemaakt. Met hem is door het OM overeengekomen dat hij een gevangenisstraf van zes jaar en negen maanden accepteert en 850.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel zal betalen. Hij en zijn ex-partner hebben eind oktober al 600.000 euro aan het OM betaald.

De inhoudelijke behandeling van de ex-partner van de Naardenaar staat op 19 december gepland. De rechtbank heeft aangegeven op 27 januari 2025 uitspraak te gaan doen. Het OM heeft gevorderd dat alle verdachten vanaf dat moment weer in voorlopige hechtenis moeten worden genomen.

