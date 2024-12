OM eist tot vier jaar cel voor ontvoering en mishandeling in drugsmilieu

Doodsangst

Op 10 juni 2024 werd een 25-jarige man gelokt naar een woning aan de Rederijkerstraat in Den Haag. Daar werd het slachtoffer vastgebonden met tape, geschopt en geslagen en met een vuurwapen bedreigd. ‘Het kan haast niet anders dan dat het slachtoffer al die uren in doodsangst is geweest en heeft gevreesd voor zijn leven’, aldus de officier van justitie.



Het slachtoffer werd zo’n tien uur in de woning vastgehouden. Als een familielid melding doet bij de politie en de telefoon van het slachtoffer wordt getraceerd naar de woning valt de politie binnen. Twee 23-jarige mannen en een 21-jarige man, allen uit Den Haag, worden gearresteerd.