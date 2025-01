OM eist tot zeven jaar cel voor 235 kilo coke in loods Zeewolde

Volgens justitie zijn de twee mannen van Turkse komaf, Aydin C. (46) en T.G. (55) uit Hilversum, naast de handel, vervoer en het bezit van de 235 kilo coke ook verantwoordelijk voor het bedreigen van de eigenaar van de loods. Onder bedreiging van een pistool op zijn hoofd zouden zijn telefoon en pasjes zijn gestolen.

Dna op handschoen

Omroep Flevoland schrijft dat het dna van Aydin C. werd aangetroffen op een handschoen die in de loods werd gevonden waar de cocaïne lag. C. verklaarde in de rechtszaal dat hij op 11 juli 2023 niet in de loods is geweest en ook niet zou hebben geweten wat zich in het magazijn afspeelde, terwijl de eigenaar van de loods verklaarde dat C. daar ook was.

Mest

Het dna van C. dat in een handschoen werd aangetroffen zou er zijn opgekomen doordat hij een dag eerder al bij de loods was gaan kijken toen hij had geholpen met het verplaatsen van wat spullen. Hij zou in de ruimte meststoffen op willen slaan die hij internationaal verhandelt. En toen kreeg hij onderweg naar Zeewolde te horen dat zijn connectie die dag ook drugs zou ophalen. ‘Ik wist dat het cocaïne was, maar ik wist niks van de hoeveelheid. Ik had niet mee moeten gaan’, aldus Aydin C. in de rechtbank.

In de loods op de Wulpweg in Zeewolde werden 43 pakketten coke gevonden, in de vrachtwagen die ’s ochtends stond te lossen aan de Wulpweg en later werd aangehouden op de A27 bij Eemnes, werden nog eens 192 pakketten gevonden. In totaal dus 235 kilo.

Strafeisen

De Moldavische vrachtwagenchauffeur werd in december 2023 al veroordeeld tot drie jaar cel na een strafeis van vier jaar. Tegen de 55-jarige T.G., die volgens Omroep Flevoland niet in de rechtbank aanwezig was, eist het OM zeven jaar cel. Het OM verdenkt hem ook van de diefstal met geweld en bedreiging van de eigenaar van de loods. Tegen Aydin C. (46) eist justitie 4,5 jaar cel.



De rechter doet over twee weken uitspraak.