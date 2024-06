OM eist tot zeven jaar cel voor productie synthetische drugs

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle celstraffen tot zeven jaar geëist tegen zeven verdachten van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs en valsheid in geschrifte. Drie van hen staan ook terecht voor deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met de handel in chemicaliën die worden gebruikt om drugs te maken.

(Beeld: Het drugslab bij een boerderij in Haaften dat in 2019 werd aangetroffen)

Het onderzoek “Madagaskar” door de FIOD, onder leiding van het Landelijk Parket, begon naar aanleiding van meldingen van het bedrijf RL trading bij het ‘meldpunt verdachte transacties chemicaliën’ van de FIOD, in november 2018. Het bedrijf was gebeld door een man die informeerde naar de levering van chemicaliën die bij de productie van synthetische drugs worden gebruikt, zoals zoutzuur en mierenzuur.

Bosnië

Het telefoonnummer van de man en meldingen van de politie die bij een controle van zijn auto informatie vond over dergelijke chemicaliën, bracht de FIOD op het spoor van de 62-jarige Cornelis van V.. Hij werd op 9 april 2021 aangehouden in Bosnië en Herzegovina.

Grote partijen chemicaliën

Tijdens het onderzoek naar de 62-jarige man, kwamen zes medeverdachten in beeld. Ook die mannen zijn aangehouden en staan in wisselende samenstelling terecht voor betrokkenheid bij de handel in chemicaliën, zoals amfetamine en MDMA. Het gaat om onder meer 56 jerrycans zwavelzuur (voor de productie van amfetamine), 200 liter mierenzuur (voor de productie van (meth)amfetamine, MDA en MDMA) en een 200 liter vat fosforzuur (voor de productie van MDMA).

Ketamine en cocaïne

Observaties van de verdachten leidden rechercheurs naar een loods in Den Bosch. Op 21 augustus 2019 is daar een productielocatie en opslag van de chemicaliën waar de verdachten aan te linken zijn aangetroffen. Vermoedelijk werd hier ketamine gekristalliseerd die werd teruggewonnen uit een diergeneesmiddel. Ook zijn op die locatie precursoren, zoals BMK, geproduceerd en werd er cocaïne bewerkt. In een afgesloten zeecontainer in de loods zijn diverse chemicaliën aangetroffen.

Vader en zoon

De rechercheurs zien daarnaast hoe twee verdachten, vader Filip (62) en zoon Bradley W. (26) uit Soest, in een VW Crafter rijden die een derde persoon vervolgens naar een loods bij een boerderij in Haaften rijdt. Een dag later is ook hier door de politie, na een tip van de FIOD, een productielocatie voor amfetamine en BMK aangetroffen. In de loods zijn 49 volle en zeven lege blauwe jerrycans zwavelzuur aangetroffen.

Verdoezelen

De verdachten probeerden de verkoop van de chemicaliën te verdoezelen. Uit het onderzoek blijkt dat een 53-jarige man uit Bakel en 57-jarige man uit Ysselsteyn samen het bedrijf Udix B.V. bestuurden. Een bedrijf dat o.a. handelde in farmaceutische producten en diergeneesmiddelen. Uit onderschepte e-mailberichten blijkt dat de 53-jarige man chemicaliën, zoals de zwavelzuur voor Udix bij chemiehandelaren bestelde.

Dekmantel

Op papier zijn de chemicaliën of ‘sapjes’ zoals verdachten het noemen, voor de productie van drugs door Udix verkocht aan een bedrijf in Bosnië en Herzegovina. Het OM denkt echter dat dat bedrijf door de 62-jarige Cornelis van V. is gebruikt als dekmantel. Zo zegt hij in een afgeluisterd gesprek dat ‘hij er qua naam helemaal tussen uit is en het kan ook niet meer terug herleid worden naar hem’.

‘Nijkerk’

De echte afnemer van de partij is iemand die in afgeluisterde gesprekken wordt aangeduid als ‘Nijkerk’. Deze man is geïdentificeerd als een 52-jarige man uit de gelijknamige plaats. Er is volgens het OM dus bewust een valse administratie opgemaakt om te verhullen dat de chemicaliën zijn verkocht aan deze verdachte.

Het OM:

‘Van ‘normale’ handel is hier geen sprake. Als de verdachten de chemicaliën daadwerkelijk voor een legaal doel zouden gebruiken en verhandelen, is er geen enkele reden om die niet gewoon bij de naam te noemen, hoeft er geen papieren constructie te worden gemaakt, hoef je er geen rekening mee te houden dat je telefoon mogelijk wordt afgeluisterd, zoals ze wel deden. Kortom: verdachten wisten dat het foute boel was.’

Coke in kikkererwten

In het onderzoek kwam ook een 68-jarige man uit Budel naar voren die verdacht wordt van de import van 324 kilo cocaïne. Die is gevonden tussen een lading kikkererwten in de haven van Antwerpen, op 24 september 2018.

Bij een 26-jarige man uit Amersfoort is een stroomstootwapen gevonden in de woning van zijn moeder in Soest waar hij verbleef.

Lange duur

Het OM houdt bij de strafeisen rekening met de lange duur van de zaak. Dat is voor een groot deel te verklaren uit het coronavirus en het feit dat de 62-jarige verdachte in Bosnië verbleef en zijn uitlevering op zich liet wachten. De officier eist daarom celstraffen van twee jaar (waarvan één voorwaardelijk) tot zeven jaar.

De rechtbank doet uitspraak op 18 september.