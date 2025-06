OM eist twee jaar cel tegen voormalig Jumbo-topman Van Eerd voor witwassen

Foto: Frits van Eerd

Andere doelen

Van Eerd en Theo H. kennen elkaar al sinds 2001 vanuit de motorcrosswereld. Jumbo, waar Van Eerd bestuurder was, sponsorde het team van H. In 2014 kwam aan het licht dat H., een Drentse autohandelaar, sponsorgelden voor andere doelen gebruikte dan voor de motorcross.

Daarna lieten Van Eerd zelf en zijn medebestuurders bij Jumbo aan H. weten dat de sponsoring en het contact wordt stopgezet.

Toch blijven de mannen elkaar na 2014 zien en spreken, aldus het OM vandaag tijdens de zitting in deze zaak. Hun contact wordt verzwegen voor de supermarktketen. Zij sturen elkaar meer dan 1400 app-berichten, spreken af in de werkplaats van de medeverdachte in Veghel, in een kroeg, bij verschillende supermarktlocaties en ook bij het autobedrijf van de hoofdverdachte.

Dit terwijl H. inmiddels verdachte was in het omvangrijke witwasonderzoek ‘Arville’. Het in december 2020 gestarte onderzoek ‘Hille’ kent in ‘Arville’ zijn oorsprong.

Doorzoeking

Op 13 september 2022 vinden er doorzoekingen plaats. Daarbij wordt bijna een half miljoen euro in cash gevonden in het huis en de werkplaats van Van Eerd, waaronder coupures van 100, 200 en 500 euro. Ook wordt bij de twee verdachte mannen de administratie in beslag genomen.

Tijdens de doorzoekingen in de werkplaats en de woning van Van Eerd is ruim 448.000 euro aan cash aangetroffen, waarvan volgens justitie niet duidelijk is hoe hij aan dat geld is gekomen. Namens de medeverdachte zijn twaalf verklaringen ingediend waarmee de verdediging een toelichting geeft voor waar dit geld vandaan zou komen, als gevolg waarvan er in haar ogen geen sprake kan zijn van een witwasverdenking. De verklaringen zien onder meer op de verkoop van een Bentley, motoren, motorblokken en versnellingsbakken.

Onjuist

Het OM vindt dat er, met uitzondering van zo’n 4.000 euro, wel sprake is van witwassen, omdat veel afgelegde verklaringen weinig consistent, tegenstrijdig en onjuist zijn. Onduidelijk blijft wie de specifieke kopers zijn en welke onderdelen precies zijn verkocht. Zo ontbreken foto’s, bankafschriften, eigenaarspapieren en overeenkomsten. Ook kloppen volgens het OM meerdere genoemde data van vermeende transacties niet. De officieren van justitie vragen de rechtbank om van het inbeslaggenomen contante geld een bedrag van zo’n 444.000 euro verbeurd te verklaren, omdat wordt vermoed dat dit bedrag van misdrijf afkomstig is.

Omkoping

Tussen de verdachten is over meerdere jaren een relatie ontstaan, waarin Theo H. het bedrijf van Van Eerd nodig had voor sponsordeals, hoewel het bedrijf dit na 2014 niet meer wilde. De officieren van justitie: ‘Verdachten bedachten daarom gezamenlijk constructies voor de wijze van facturering van sponsordeals, zodat uit het zicht bleef dat de hoofdverdachte daarbij betrokken was en dat de medeverdachte in dat verband giften ontving.’

Van Eerd werd volgens het OM door de hoofdverdachte deels omgekocht met onder meer crossmotoren, auto’s en bijzondere gereedschapskisten. Ook werd er 25.000 euro aan contant geld gegeven en een dubieuze constructie bedacht voor het leveren van een dieplader. Van Eerd heeft dit alles verzwegen voor zijn bedrijf.

Valsheid

De twee mannen worden ook verdacht van valsheid in geschrift. Zo wordt Van Eerd verweten bewust valse sponsorfacturen in de administratie van de supermarktketen te hebben laten opnemen en te hebben laten uitbetalen. ‘Daarbij ging het onder meer om door hemzelf in privé verkregen goederen dan wel geld’, aldus het OM

Theo H. wordt verder verdacht van meerdere fiscale misdrijven: het opzettelijk onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting voor hemzelf en van aangiften omzet- en vennootschapsbelasting voor zijn autobedrijf. Er zou voor een bedrag van ruim 900.000 euro aan Belastingfraude zijn gepleegd. Verder pleegde hij volgens het OM tot twee keer toe hypotheekfraude.

‘Het OM ziet dat de hoofdverdachte (Theo H. red.) vanaf 2014 tot en met 2022 aaneengesloten bezig is geweest met criminele activiteiten. “Voor wat, hoort wat” moet hij hebben gedacht richting de medeverdachte (Van Eerd, red), terwijl hij hem het ene na het andere relatiegeschenk aanbood. Enkel om er zelf beter van te worden, waarmee hij de voor iedereen geldende regels aan zijn laars lapte.’

Waarschuwing

De medeverdachte is volgens justitie in het verleden al eens gewaarschuwd voor zijn banden met de hoofdverdachte. ‘Toch heeft hij die niet doorgesneden. Voor het OM blijft onduidelijk waarom. De officieren van justitie kenmerken zijn optreden als flagrant onverschillig ten aanzien van het rechtssysteem, waarmee hij “een gebrek aan respect toont voor gerechtelijke autoriteiten.’

Van Eerd gebruikte zijn positie bij het supermarktconcern om er zelf beter van te worden. Daarmee bracht hij zijn bedrijf in diskrediet, vindt het OM: ‘Hij handelde in strijd met de gedragscode van het bedrijf, de Code Geel, en de daarin vastgelegde regeling omkoping en corruptie. Daarin staat bijvoorbeeld dat men bij sponsoring volkomen transparant te werk gaat. “Alles wordt open en eerlijk in de boeken opgenomen”, valt te lezen.’

Dat juist Van Eerd in strijd handelt met een code die hij de medewerkers zelf heeft opgelegd, is volgens de officieren van justitie buitengewoon kwalijk: ‘Zeker als je in ogenschouw neemt dat hij in een videoboodschap de medewerkers op het belang van die code heeft gewezen.’

Vrijspraak

De advocaat van Van Eerd, Robbert Jonk, vraagt om vrijspraak, meldt het AD dinsdagmiddag. Hij vindt dat zijn cliënt niet schuldig is aan zowel gewoontewitwassen, valsheid in geschrifte als omkoping. Vooral op de witwasverdenking ging hij uitgebreid in. Jonk vindt dat het OM niet bewezen heeft dat het geld dat bij Van Eerd gevonden werd – 448.000 euro cash – een illegale herkomst moet hebben.

Donderdagochtend staat in deze zaak in het teken van de pleidooien van de raadslieden. Daarna kunnen OM en verdediging nog op elkaar reageren. De rechtbank Noord-Nederland laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer zij uitspraak doet in deze zaak.