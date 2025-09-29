OM eist vier jaar cel tegen nepagent voor reeks diefstallen en oplichtingen

Door zich voor te doen als politieagent wekte hij vertrouwen en bewoog hij de slachtoffers tot afgifte van goederen. Sieraden met niet alleen een geldelijke maar ook een emotionele waarde, zijn zo verdwenen.

De diefstallen vonden plaats in Middelie (gemeente Edam-Volendam), Hulsberg (gemeente Beekdaelen), Sint Geertruid (gemeente Eijsden-Margraten), Voerendaal, Westervoort, Maastricht, Landgraaf en Westerbroek (Groningen).

Ontwrichtend effect

Het OM neemt het de verdachte kwalijk dat de feiten bij de slachtoffers thuis hebben plaatsgevonden, een plek bij uitstek waar zij zich veilig moeten voelen. Daarnaast zijn deze feiten volgens justitie zo ernstig omdat ze “een ontwrichtend effect hebben op de samenleving”. ‘Ze tasten het vertrouwen aan dat burgers hebben in onze samenleving, in onze rechtsstaat en in de politie die hen hoort te beschermen.’

Het OM eist vier jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waarvan één jaar voorwaardelijk met daarbij bijzondere voorwaarden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.