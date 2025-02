OM eist vijf jaar cel voor gewapende overval op geldlopers Schiedam 

De overval was op 19 december 2023 in de middag op twee geldlopers van Brink’s. Die waren gearriveerd om twee geldautomaten te vullen. Via een sluis liepen ze naar de waardekamer om het geld in de automaten te doen. Dat is een kwetsbaar moment omdat het geld uit de geldkoffers gaat en nog niet in de cassettes van de geldautomaat zit. Dus is het dan niet beveiligd met inktpatronen die biljetten onbruikbaar maken.

De twee geldlopers werden bedreigd met een vuurwapen en er werd ruim een ton buitgemaakt.

Goede voorbereiding

De overvallers kenden de situatie goed. Verder bleek een camera in de kluisruimte al een tijdje defect geweest te zijn en was een deur gemanipuleerd. Bovendien hadden de overvallers zich ongemerkt in het gebouw verschanst. Alles duidt op kennis “van binnenuit”, denkt de recherche.

Camerabeelden

Op camerabeelden is volgens het OM te zien dat de twee verdachten op 8 december 2023 in het voormalige bankgebouw zijn. Er werd bewijs gevonden van voorbereidingen voor de overval. De verdachten maakten onder andere een doorgang in de muur van de waardekamer, zetten daar een multiplexplaat tegenaan en probeerden de inbraaksporen te verbergen.

Dna

Verder blijkt uit onderzoek dat er op verschillende materialen en een sigarettenpeuk in het bankgebouw dna-sporen van de 58-jarige verdachte is aangetroffen. Ook blijkt uit chatgesprekken op zijn telefoon dat hij financiële problemen had voor de overval en vanaf het moment van de overval veel geld uitgaf. Daarnaast komt zijn uiterlijk overeen met het signalement dat door beide slachtoffers is gegeven.

Diepe sporen

De officier van justitie: ‘Verdachte en zijn medeverdachte hebben een enorm brutale overval gepleegd. Een overval waarbij de slachtoffers op korte afstand onder schot zijn gehouden met een vuurwapen, het vuurwapen gericht op borst en hoofd. De enorme dreiging die van een vuurwapen uitgaat en de onzekerheid over de afloop hebben diepe sporen achtergelaten bij de slachtoffers.’

Regisseur

Bij het bepalen van de strafeis is rekening gehouden het dreigen van een vuurwapen, het feit dat het gaat om een waardetransport, de vermomming van verdachte en het medeplegen van de misdaad. Daarbij had de verdachte een grote rol, omdat hij volgens de slachtoffers het vuurwapen had en alles regisseerde. Deze factoren zijn voor het OM aanleiding om een hogere straf te eisen. ‘Verdachte heeft alleen aan zijn eigen gewin gedacht en niet aan de gevolgen voor de slachtoffers’, aldus de officier van justitie.

Het OM eist tegen de 58-jarige Rotterdammer vijf jaar cel.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

De medeverdachte werd eind januari aangehouden, maar is inmiddels weer in vrijheid gesteld wegens gebrek aan bewijs.

