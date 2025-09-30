 Meteen naar de content
30 september 2025

OM eist vijf jaar cel voor verkopen van Encro-telefoons

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vijf jaar en een geldboete van 25.000 euro geëist tegen een 48-jarige man uit Kaatsheuvel voor het verhandelen van EncroChat-telefoons. Volgens de officier van justitie van het landelijk parket hield de verdachte zich in georganiseerd verband bezig met witwassen en het faciliteren van criminelen. Het OM ziet hem als een ‘grotere reseller’ die de telefoons via lokale sub-resellers aan criminele gebruikers verkocht.

Volgens de officier van justitie had de man van juni 2018 tot juni 2020 een leidende rol bij de handel in cryptotelefoons. Met die telefoons konden criminele gebruikers anoniem versleutelde berichten versturen. Uit chatgesprekken blijkt dat de verdachte zo’n dertig resellers onder zich had die hij faciliteerde bij de verkoop van de telefoons. Hij zorgde ervoor dat de telefoons werden geleverd, abonnementen werden geactiveerd of verlengd, wachtwoorden werden gereset en dat telefoons werden ‘gewiped’ (gewist). Ook werkte hij nieuwe resellers in. De man is op 14 september 2021 aangehouden.

