30 september 2025

OM eist vijf jaar cel voor verkopen van Encro-telefoons

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vijf jaar en een geldboete van 25.000 euro geëist tegen een 48-jarige man uit Kaatsheuvel voor het verhandelen van EncroChat-telefoons. Volgens de officier van justitie van het landelijk parket hield de verdachte zich in georganiseerd verband bezig met witwassen en het faciliteren van criminelen. Het OM ziet hem als een ‘grotere reseller’ die de telefoons via lokale sub-resellers aan criminele gebruikers verkocht.