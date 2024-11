OM: ex-agent met wiethokken moet Staat 9 ton betalen

(Beeld uit archief)

Zorgdiploma

In augustus veroordeelde de rechtbank E. tot twee jaar cel voor de grootschalige kwekerij, misbruik van persoonsgegevens en vervalsen van een zorgdiploma. Hij heeft tegen die straf hoger beroep ingesteld.

Het vermoeden van justitie is dat E. sinds 2020 wietplantages in bedrijf heeft gehad. De laatste plantage werd in december 2023 opgerold. Kort hierna is de politieagent E. opgepakt.

Twee locaties

E. runde de plantages samen met een compagnon. In totaal was volgens het Openbaar Ministerie de winst zeker 966.000 euro.

Emin E. heeft zijn betrokkenheid bij twee locaties toegegeven. Hij zegt bij drie andere locaties geen rol te hebben gespeeld,

De Almelose rechtbank heeft E. echter al wel voor alle vijf locaties veroordeeld.

Tijdens de inhoudelijke behandeling in augustus stelde E. dat hij tonnen aan gokschulden had en een woning onder druk van de schuldeisers ter beschikking had gesteld, maar hij zei geen namen te durven noemen.

E. had verschillenden panden in eigendom.