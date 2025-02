‘OM gaat veel meer criminelen zelf straffen’ | Positie van slachtoffers dan niet genoeg meegenomen?

Zelf straffen In het beleid dat op 1 februari van kracht is geworden, staat dat officieren van justitie delicten als diefstal, oplichting en heling voortaan zelf via een zogeheten strafbeschikking afdoen. Omdat alleen de rechter gevangenisstraffen mag opleggen, wacht verdachten van deze delicten enkel nog een geldboete of taakstraf, aldus NRC. Dat geldt ook voor veelplegers en criminele asielzoekers die tot nu toe juist niet voor zo’n strafbeschikking in aanmerking kwamen.

Tijdvak

Bijna alle strafzaken waar een maximale gevangenisstraf van zes jaar op staat, wil het OM in de nabije toekomst zelf afhandelen. Aanleiding voor de nieuwe aanpak is omdat de afwikkeling van strafzaken steeds langer duurt. Ook de groeiende cellentekorten in gevangenissen hebben ermee te maken, aldus het OM in de krant.

Meewegen

Aan de strafbeschikkingen blijkt wel wat te mankeren. De Nationale Ombudsman stelde eind 2021 na onderzoek dat het OM de positie van slachtoffers bij het opleggen van een strafbeschikking niet genoeg in haar oordeel meeneemt.