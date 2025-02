4 februari 2025

OM kiest uitstel in zaak Mink Kok: hof krijgt locatiedata Sky-telefoon nog niet

Er zijn locatiedata van Sky ECC-telefoons beschikbaar, maar in de strafzaak tegen Mink Kok zijn die nog steeds niet door het Openbaar Ministerie gepresenteerd. De locatiedata zijn heel belangrijk in het hoger beroep van het strafproces tegen Kok, omdat Kok zegt dat hij een alibi heeft. Kok zou in Sky-chats hebben overlegd over drugstransporten. Op het moment dat er in de chats over drugs werd gesproken was hij in Libanon, terwijl is gebleken dat de gebruiker van de telefoon in Nederland moet zijn geweest. De zaak is ook van groot belang voor allerlei andere rechtszaken waarin de locatie van de Sky-gebruiker relevant is voor de schuldvraag.