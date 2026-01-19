OM: ‘Lichaamsdelen vermoorde Tijn door Alkmaarse broers verbrand in olievat’

De officier van justitie noemde de moord maandag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Haarlem ‘bruut en onmenselijk’. Het ANP bericht dat alleen Sander W. aanwezig was in de rechtbank, waar het OM voor het eerst onderzoeksresultaten deelde.

Binnen tien minuten

Tijn is waarschijnlijk op 12 september vermoord. Hij zou toen een afspraak hebben gehad met Mike W. Volgens het OM is hij binnen tien minuten nadat hij instapte in de auto van de vader van de broers vermoord. Het slachtoffer werd mogelijk in zijn hart gestoken met een mes. Tijn zou in de auto zijn gestapt op het Deurlooplein in Alkmaar, waar ook zijn fiets was gevonden.

Mike en Sander W. werden op 16 oktober aangehouden.

Zendmastgevevens

Het ANP schrijft dat een getuige in de nacht van 13 op 14 september bij de woning van Sander W. twee mannen een boedelbak zag inladen. Aan de hand van zendmastgegevens stelt het OM dat de telefoons van beide broers en de twee telefoons van Tijn ’s nachts naar België zijn gereisd. Ook de telefoons van de vrouw en de kinderen van Mike W. reisden volgens het OM mee naar België.

Bloedsporen

In de boedelbak werden door speurhonden bloedsporen van Tijn aangetroffen. In het Belgische Kasterlee werden in een olievat bij een vakantiehuisje verbrande menselijke lichaamsresten aangetroffen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelde op basis van spierweefselanalyse vast dat de menselijke resten van Tijn waren. In het vat vond de politie ook een kop van een hamer, een lemmet van een mes, een metalen staaf, een schep en vermoedelijk de twee telefoons van het slachtoffer.

Gezamenlijk plan

Volgens justitie hadden Mike en Sander W. een gezamenlijk plan beraamd om Tijn te vermoorden. Het OM baseert zich naast zendmastgegevens op een afgeluisterd gesprek in de gevangenis dat de vader van de verdachten en de vriendin van Mike met een gedetineerde vriend van hem voerden. De verdachten zaten op dat moment nog in beperkingen.

De 25-jarige Tijn werd sinds 12 september vermist en werd twee dagen later als vermist opgegeven. Hij fietste van Heerhugowaard naar zijn huis in Alkmaar, waar hij nooit aankwam.

Op donderdag 11 september was nog te zien hoe hij geld opnam. Zijn fiets werd teruggevonden in het park Rekerhout, in het noorden van Alkmaar. Vanaf dat moment was zijn bankpas niet meer gebruikt.

Drugs

Tijn woonde een periode bij Sander W. in huis, maar de sfeer sloeg volledig om. Volgens het OM ontstonden er conflicten over geld, drugs en zelfs de kinderen van een van de broers. Volgens De Telegraaf hadden de broers en Tijn ruzie over een mislukte drugsdeal.

De volgende inleidende zitting is op 8 april in de rechtbank in Alkmaar.