22 juli 2025

OM liet verdachte Arnhemse afpersing als kroongetuige vallen

De man die een Joods echtpaar in Arnhem zou hebben afgeperst, met de dreiging dat er een aanslag op hun huis zou worden gepleegd, is de Nijmegenaar Nidal S.. Dat hebben verschillende bronnen aan Crimesite bevestigd. S. is opgetreden als kroongetuige in meerdere strafzaken, maar door het gerechtshof in Den Bosch als kennelijk onbetrouwbaar weg gezet.