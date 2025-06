3 juni 2025

OM maakt afspraken met “motorcross-verdachten” in drugscamper: eis tot zeven jaar cel

Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie heeft procesafspraken gemaakt met zeven verdachten die terecht moeten staan voor de smokkel van grote hoeveelheden heroïne en cocaïne naar Engeland, in een verborgen ruimte in een camper. Dinsdag eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Zwolle celstraffen van 28 tot 81 maanden cel. Dat is een lagere eis in ruil voor de toezegging dat de verdachten niet in hogere beroep zullen gaan en het bewijs niet zullen bestrijden.