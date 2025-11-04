OM: man plaatste bom uit woede om uitmaken relatie

Mishandeling Volgens het Openbaar Ministerie kon de man niet verkroppen dat de vrouw niet met hem verder wilde. Hij wordt ook verdacht van bedreiging en mishandeling van de vrouw.

Aan de voordeur van de woning ontstond brand door het ontploffen van een fles wasbenzine die aan een Cobra 6 was vastgemaakt. De bewoonster en haar dochter konden zich op tijd in veiligheid brengen.

Onder andere op een dop van de fles met de brandbare vloeistof en op een stuk tape om alles bij elkaar te houden, is dna van een 55-jarige man uit Best aangetroffen. Hij is aangehouden en is inmiddels veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Angst

Uit angst voor de opdrachtgever weigerde hij eerst een naam te geven, maar uiteindelijk heeft hij toch verteld wie hem op pad stuurde om de bom te plaatsen. Hij verklaart dat hij het deed in ruil voor wat cocaïne.

Op zijn telefoon worden naast foto’s van de woning ook chatgesprekken met de verdachte aangetroffen in de aanloop naar de aanslag. Ook wordt uit het onderzoek duidelijk dat de verdachte bij de uitvoerder thuis is geweest om het explosief in elkaar te zetten. Om die reden, zo vindt het OM, is geen sprake van uitlokking, maar van het medeplegen van het feit.

Relatie

Het slachtoffer had een relatie met de verdachte. Maar halverwege 2023 zette ze er een punt achter. Dat werd haar niet in dank afgenomen. De ruzie liep zo hoog op dat ze werd mishandeld en ernstig werd bedreigd. Zo zou de verdachte onder meer geroepen hebben dat hij haar zou vermoorden en haar huis in brand zou steken.

De officier van justitie heeft ook een contactverbod geëist. De rechter doet naar verwachting over twee weken uitspraak