8 oktober 2024

OM: nepagenten beroofden toeristen bij Amsterdam-Sloterdijk

In Amsterdam hebben volgens het Openbaar Ministerie drie mannen in september in de omgeving van station Amsterdam-Sloterdijk acht toeristen beroofd. Ze deden zich voor als politieagent en droegen ook een donkerblauw uniform. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft hun voorlopige hechtenis maandag verlengd.