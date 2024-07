‘OM: neven produceerden voor miljoenen aan xtc-pillen in woonboerderij’

Connect on Linked in

Richard en Johan L. worden ervan verdacht een drugslab te hebben gerund, waarin zij miljoenen ecstacy-pillen produceerden. Ze zouden de eigenaar van een schuur hebben gedwongen zijn woonboerderij beschikbaar te stellen. Dit schrijft het Brabants Dagblad.

Mdma

Bij de inval op 22 maart door een arrestatieteam in het lab in Kuinre vindt de politie 190 kilo mdma-kristallen, goed voor miljoenen euro’s aan omzet. Elders in de schuur liggen voldoende grondstoffen om volgens justitie ‘nog eens 9,1 miljoen xtc-pillen te produceren’.

Leidend

Richard (41) en Johan L. (50) zijn neven van elkaar. Uit afgeluisterde gesprekken zou blijken dat Richard een leidende rol heeft, als Richard bij een producent van speciale ketels komt. ‘Hij weet heel goed hoe het werkt. Het lijkt erop dat het niet de eerste keer is dat hij daar komt voor een gesprek’, stelt de officier van justitie die het onderzoek leidt,

Te zien

Het politiedossier rond het lab in Kuinre zit vol camerabeelden, waarop de Brabantse neven meermaals zijn te zien. Zeker Richard duikt herhaaldelijk op bij het Van der Valk-hotel, waar ze elke nacht logeren, en op het boerenerf in Kuinre. Maandenlang kunnen ze zo hun gang gaan. Buurtbewoners hebben niets in de gaten, tot de politie op een vrijdag in maart met grof geweld binnenvalt.

De twee neven zitten vast. De zaak zal waarschijnlijk pas in 2025 worden behandeld, schrijft de krant. Hun advocaat ontkent de hoeveelheid drugs die in het lab konden worden geproduceerd, bij een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle.