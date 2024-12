OM: Nieuwe kluisverklaringen over moord op advocaat Wiersum worden niet gebruikt

Staatsliedenbuurt Het Openbaar Ministerie zegt verder dat politie en justitie geen gebruik kunnen en zullen maken van eventueel afgelegde kluisverklaringen omdat de afspraak was dat als er geen deal is de kluisverklaringen zullen worden vernietigd, en dat laatste zal dan ook gebeuren.

Goran K. (34), trad ook al op als getuige in het proces over de moorden in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

Goran K. zei daar dat hij in de gevangenis ‘vijf tot zes keer’ was opgebeld door personen waarvan hij de naam niet kent of niet wil zeggen, die hem steeds meer geld boden voor een verklaring over het beoogde slachtoffer Ben A., tot uiteindelijk 200.000 euro. In ruil daarvoor moest de Kroaat dan zeggen dat Benaouf A. hem had toevertrouwd dat hij verdachte Anouar B. niet had herkend tijdens de dodelijke schietpartij waarbij twee vrienden van A. om het leven kwamen.

Het gerechtshof hechtte geen waarde aan deze verklaring en veroordeelde Anouar “Popeye” B. tot levenslang.

Macionis

K. zat in de gevangenis omdat hij werd veroordeeld omdat hij op de uitkijk heeft gestaan toen Litouwer Gintas Macionis in 2014 bij een woning in Huijbergen (West-Brabant) door zijn hoofd werd geschoten en overleed.

K. onthult in Het Parool dat hij aan de recherche heeft verteld, in zijn kluisverklaringen, dat hij samen gedetineerd zat met Anouar Taghi, een neef van Ridouan Taghi. Die zou hem hebben verteld dat hij de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 heeft aangestuurd en kennelijk plannen maakte om Peter R. de Vries te vermoorden.

Anouar Taghi is alleen veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op Wiersum, omdat hij auto’s leverde aan de uitvoerders. Het Openbaar Ministerie zou hem in theorie met de nieuwe verklaringen wegens medeplegen van de moord kunnen vervolgen. Maar dat zal nu dus niet gebeuren.

Veroordeeld voor afpersing

De bedoeling was dat K. hij op korte termijn een overeenkomst om te getuigen zou sluiten met de Staat. Vervolgens zou het Team Getuigenbescherming (TGB) hem dan uiteindelijk op een geheime plek onderbrengen. Welke bijstand K. nu van de Staat zal krijgen is hem onduidelijk. Hij zegt in het artikel dat hij wil dat de Nederlandse staat hem een nieuwe identiteit geeft.

K. ontmoette de verslaggevers van Het Parool op een geheime locatie. Goran K. zegt dat hij voortdurend in verschillende Europese landen van verblijfplaats wisselt, en dat hij niet naar zijn thuisland Kroatië wil omdat hij daar is veroordeeld in een afpersingszaak, en nog zeven maanden moet uitzitten.

K. zegt in Nederland ‘zeven of acht’ nog geheime verklaringen te hebben afgelegd over vele criminelen en misdrijven.

Bijzondere status

Goran K. raakte in de gevangenis in grote problemen omdat hij als enige van de verdachten in de zaak van de liquidatie van Macionis had gepraat met de politie. Zo vertelde hij wie volgens hem de opdrachtgever was geweest.

Hij kreeg bedreigingen en moest in afzondering en op bijzondere locaties worden beveiligd. Die status bracht hem in contact met zware criminelen als Anouar Taghi. Sindsdien heeft hij geheime contacten met rechercheurs van inlichtingendiensten.

Goran K. heeft toen hij een deal wilde gaan sluiten ruzie gehad met het Openbaar Ministerie over de keuze van zijn advocaat, zegt hij in Het Parool.

Hij wilde advocaat Peter Schouten in de arm nemen. Schouten is op dit moment volgens de krant binnen het Openbaar Ministerie ‘persona non grata’ in dit soort zaken.

Schouten trad eerder samen met de in 2021 geliquideerde Peter R. de Vries op als advocaat van kroongetuige Nabil B. die verklaringen over moorden aflegde in het Marengo-proces tegen onder meer Ridouan Taghi.

Gevoelig

Gevoelig is K.s’ bewering dat hij zijn politie-runners heeft ingelicht over een concrete dreiging vanuit Anouar Taghi op het leven van Peter R. de Vries, en dat met informatie niets zou zijn gedaan.

Het Openbaar Ministerie reageert fel op die suggestie, het is volgens het OM ‘pertinent onjuist’. Een woordvoerder:

‘Indien in het kader van verkennende gesprekken met een potentiële beschermde getuige door die persoon mededelingen worden gedaan over derden, wordt deze informatie ALTIJD gebruikt door het OM om daartegen weerstand te bieden.’

Zoiets wordt aan iedere geheime getuige voorgehouden, aldus het Openbaar Ministerie, en dat is ook in het geval van Goran K. gebeurd.