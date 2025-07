‘OM: Raily B. trok vanuit gevangenis op Curaçao aan de touwtjes bij moord Peter R. de Vries’ | Nog geen zicht op zijn opdrachtgevers

Schuilnaam B. kwam in beeld door onderzoek naar telefoons die in het moordonderzoek rond De Vries door de politie in beslag zijn genomen. Hij zou de man zijn achter de schuilnaam ‘Baart’. Deze had contact met het groepje dat uiteindelijk betrokken was bij het observeren van Peter R. de Vries, schrijft het AD vandaag. Op de dag van de aanslag hebben twee mannen uit deze groep de misdaadverslaggever gefilmd.

Betalingen

Volgens de aanklagers maakte Raily B. gebruik van een netwerk van minimaal vijf tussenpersonen – drie vrouwen en twee mannen – om betalingen aan de betrokkenen bij de moord mogelijk te maken.

Via dit netwerk regelde hij onder meer dat een weggesleepte Peugeot, vermoedelijk gebruikt bij observaties bij de studio van RTL Boulevard voorafgaand aan de aanslag, voor 373 euro kon worden teruggekocht van parkeerbeheer. Enkele uren voor de moord liet hij bovendien weten dat ‘de jongens’ nog benzinegeld nodig hadden om naar Amsterdam te kunnen rijden.

‘Het ging niet om hele grote bedragen, maar wel om essentiële betalingen voor dagelijkse uitgaven van de criminele organisatie,’ stelde de officier van justitie.

De advocaat van B. is het niet eens met de standpunten van het OM. Hij noemde de rol van zijn cliënt ‘beperkt’.

Opdracht

De officieren stelden ook dat het onderzoek zicht biedt op communicatie tussen B. en de uitvoerders in Nederland, maar dat er nog geen zicht is op de personen in wiens opdracht B. zou hebben gehandeld. ‘Dat is wat dat betreft dus nog een blinde vlek,’ tekent de krant op uit de mond van het OM.

Raily was gisteren niet aanwezig bij de behandeling van zijn zaak. Hij zit vast in de EBI. Eerdr was hij al tot twintig jaar gevangenisstraf is veroordeeld vanwege zijn rol bij een dubbele liquidatie op Curaçao.