13 augustus 2025

OM: schieten op niet te overmeesteren en agressieve man was gerechtvaardigd

Het Openbaar Ministerie zal twee politieambtenaren niet strafrechtelijk vervolgen voor het gericht schieten op een man met een psychische stoornis. Volgens het OM was de met een mes gewapende man zo gevaarlijk, en was de ruimte waarin de agenten probeerden hem aan te houden zo klein, dat schieten gerechtvaardigd was. De verdachte raakte gewond aan zijn bil en buik. Hij moet nog terechtstaan voor de rechtbank voor poging tot doodslag op de agenten en bedreiging.

De Rijksrecherche had zoals te doen gebruikelijk als de politie geweld heeft gebruikt een onderzoek gedaan.

