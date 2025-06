OM Suriname eist 8 jaar cel voor smokkel 546 kilo coke via SLM-toestel

Computerruim Surinaamse media schrijven dat het OM de zaak beschouwd als een ernstig voorbeeld van georganiseerde misdaad binnen het hart van de nationale luchtvaart. Op 6 maart 2024 werden zeventien dozen vol cocaïne heimelijk verborgen in het computerruim van het vliegtuig – een afgesloten technische ruimte onder de cockpit die normaal gesproken ontoegankelijk is voor onbevoegden.

L-sleutel

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers van verschillende afdelingen op de luchthaven nauwgezet samenwerkten om de cocaïne buiten het zicht van de douane te houden door scancontroles te omzeilen en dozen vooraf te manipuleren en te markeren. Via de laadruimte en een highloader werden de pakketten uiteindelijk in het toestel geplaatst. Een speciaal overhandigde L-sleutel gaf toegang tot de afgesloten computerruimte waarin de cocaïne werd verborgen.

Positie misbruikt

Het OM rekent het de verdachten zwaar aan dat zij – sommigen in functie als politieagent of luchthavenbeveiliger – hun positie binnen de SLM hebben misbruikt. Twee verdachten krijgen wat het OM betreft daarom een beroepsverbod van vijf jaar om functies binnen de publieke of beveiligingssector uit te oefenen. Volgens het OM vormde elke van de negen verdachten een sleutelrol in de drugssmokkel en ging het om een strak gecoördineerde operatie waarbij kennis van procedures en toegang tot beveiligde zones doelbewust is misbruikt.

De rechtbank doet binnenkort uitspraak.