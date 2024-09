‘Om te weten hoe het voelt iemand te doden’

Beeld: de plaats delict van de in een garage om het leven gebrachte Maria Campai (inzet)

Date

De 42-jarige Maria Campai was vermist sinds 20 september. Op 19 september had ze volgens een vriendin in de plaats Viadana, vlakbij Parma, een date met een man waar ze via internet mee in contact was gekomen. Daar keerde ze alleen niet van terug.

Zoektocht

Na een zoektocht van zeven dagen, onder meer met speurhonden en opsporingsposters, werd de vrouw uiteindelijk in de tuin van een verlaten villa levenloos teruggevonden.

Bekend

De man waar de vrouw een afspraak mee had, bleek een 17-jarige jongen uit het dorp te zijn. Die heeft inmiddels de moord bekend. Hij zou de vrouw een aantal keren met veel geweld op haar hoofd hebben geslagen in de garage van zijn huis. Daarna bracht hij haar stoffelijk overschot naar de villa.

De jongen heeft inmiddels bekend. Hij bracht haar om het leven ‘om te weten hoe het voelt om iemand te doden’.