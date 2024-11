OM: viertal uit Nieuw-Vennep sluisde 55 miljoen euro naar China

Koeriersdiensten Het OM eist gevangenisstraffen van twee keer 7,5 jaar, 6,5 en 5 jaar.

Het onderzoek begon naar aanleiding van restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek naar handel in ketamine en witwassen. De FIOD kwam toen de vier verdachten en twee bedrijven op het spoor.

Deze twee bedrijven oogden legaal: het ene bedrijf verzorgde koeriersdiensten van en naar China en het andere was actief als online supermarkt voor Aziatische producten.

Dekmantel

In werkelijkheid fungeerden de bedrijven als dekmantel, zegt het Openbaar Ministerie. In een bedrijfspand werden grote sommen contant geld afgeleverd door criminelen. De vier verdachten zorgden er vervolgens voor dat het geld naar onder andere Hongarije werd overgebracht, alwaar het geld op bankrekeningen in China en Hong Kong gestort werd. Vervolgens werd het geld via een Chinese bank weer beschikbaar gesteld op rekeningen van criminelen. Voor dit soort aangeboden witwasdiensten rekende het netwerk van verdachten commissies tussen de 6 tot 10 procent.

MDMA

De verdachten waren ook actief in de synthetische drugs. Bij een inval op 21 april 2023 in het bedrijfspand, werden een aantal kilo’s MDMA en grote hoeveelheden chemische stoffen en hulpmiddelen bestemd voor de productie van synthetische drugs aangetroffen.

In het bedrijfspand zijn meerdere wapens en munitie aangetroffen.