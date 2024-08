OM: vrouwelijke gemeenteambtenaar verschafte onder druk drie valse paspoorten

Connect on Linked in

Een via een uitzendbureau ingehuurde tijdelijke kracht was gemachtigd om bij de gemeente Vlaardingen paspoorten uit te geven. Volgens het Openbaar Ministerie heeft deze 34-jarige vrouw A. O. uit Pijnacker drie valse paspoorten uitgegeven onder een valse naam die waren besteld voor gebruik door criminelen. Tegen de vrouw is een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. Het Openbaar Ministerie wil ook dat ze een taakstraf van tweehonderd uur gaat uitvoeren en twee jaar lang niet als ambtenaar aan de slag kan.

Loggegevens

De vrouw was in de jaren 2018 en 2019 via een uitzendbureau werkzaam als baliemedewerkster bij de gemeenten Vlaardingen en Dordrecht. In die periode heeft ze gefraudeerd door twee valse paspoorten uit te geven in Vlaardingen en één in Dordrecht.

De fraude kwam aan het licht nadat de Rijksrecherche in oktober 2022 informatie kreeg van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Die instantie stuitte bij een controle op drie vermoedelijk vervalste paspoorten. Daarop startte de Rijksrecherche een onderzoek, onder meer op basis van loggegevens van de gemeenten. Zo kwam de vrouw uit Pijnacker in beeld.

Volgens het OM blijkt uit een Whatsapp-gesprek uit 2021 dat de inmiddels ex-partner van de verdachte degene was die op verzoek van zijn contacten zijn vrouw probeerde te bewegen om bij een gemeente te gaan werken om zo valse paspoorten aan te kunnen vragen.

Onvoldoende toezicht

Een van de personen die zijn foto op een valse pas kreeg was een in België tot jarenlange celstraf veroordeelde Belgische drugscrimineel die voortvluchtig is.

‘Vanuit de gemeenten was er kennelijk onvoldoende toezicht op de medewerkers die het aanvraagproces uitvoerden’, zo stelde de officier van justitie. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Het is niet de eerste zaak waarbij een ambtenaar door gebrekkig toezicht in de gelegenheid was valse paspoorten uit te geven. In 2022 werd een Haagse vrouw veroordeeld die valse paspoorten en een rijbewijs uitgaf aan twee zware criminelen. Ze kreeg vier maanden cel, acht maanden voorwaardelijk en 120 uur taakstraf. In dat geval had het Openbaar Ministerie tien maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist.

Deze zomer jaar werd een vrouw veroordeeld die als baliemedewerkster van een stadsdeelkantoor in Den Haag in staat was een bedrag van vele tonnen te verduisteren.

Zie ook:

‘Omkopen ambtenaren is businessmodel voor tussenpersonen’