14 januari 2025

OM: ‘Weski wisselde 8000 berichten uit met zoon Taghi’

Advocaat Weski heeft volgens het Openbaar Ministerie voor Ridouan Taghi ‘boodschappen en opdrachten heen en weer gebracht.’ Dat zei een officier van justitie van het landelijk parket op een regiezitting in het strafproces in Rotterdam, dat nog lang niet toe is aan een inhoudelijke behandeling. Weski was om medische redenen niet in staat om de zitting bij te wonen, aldus haar advocaat.