‘OM wil ex-verdachte moord Tamara Wolvers toch weer vervolgen’

Mes De 28-jarige Tamara Wolvers werd op 12 juli 2006 dood aangetroffen in haar ouderlijk huis aan de Maasstraat in Alphen aan den Rijn. Ze was gewurgd en meerdere keren met een mes gestoken. In de maanden na de moord kwam de toen 37-jarige Jacob G. in beeld als verdachte. Deze G. was getrouwd geweest met de zus van Tamara’s vader. Hij werd in december 2006 opgepakt, hoewel hij bij de herdenkingsdienst voor Tamara G. prominent aanwezig was.

Eén keer

Jacob G. is in 2008 wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken door de rechtbank en later ook bij het gerechtshof.

Er waren wel dna-sporen van hem gevonden op de kamerjas van Tamara, maar omdat er geen ander bewijs was, volgde vrijspraak. In 2012 wees de Hoge Raad de cassatie van het OM af.

In 2013 trad de zogeheten Wet herziening ten nadele in werking, die het tegengestelde van een herziening door een verdachte mogelijk maakt. Die wet bepaalt dat een vrijgesproken verdachte alsnog vervolgd mag worden voor het gerechtshof, maar dan moet er wel sterk nieuw bewijs zijn in een rechtszaak. Dat gebeurde pas één keer eerder, in de zaak van de moord op een filiaalmanager van een Aldi-filiaal in Ridderkerk. De Hoge Raad wees het verzoek toen af.

Zie ook:

Jaco G. verliest van de NOS

NOS gedaagd om zaak Tamara Wolvers