Ondergrondse wietkwekerij aangetroffen in bosgebied

Connect on Linked in

In Brabant is maandag in een bos een ondergrondse wietkwekerij ontdekt, compleet met afzuiginstallatie. Een voorbijganger rook de lucht van de planten.

Foto is ter illustratie

Heuvel

De kwekerij werd maandagmiddag ontdekt door een voorbijganger, die de wietlucht rook. Hij ging daarop op onderzoek uit, en vond 120 wietplanten bij een afgedekte heuvel achter bosjes.

Afgedekt

De kwekerij bevond zich aan de Liesdijk, in een bosgebied zuidelijk van Hilvarenbeek. De ingang van de wietkwekerij was afgedekt. De planten stonden tot twee meter onder de grond, meldt Omroep Brabant. Er was een complete afzuiging aangelegd, een watervoorziening, en er was gebruikgemaakt van isolatiemateriaal.

Elektriciteit voor de twee meter diep aangelegde installatie werd afgetapt van een nabijgelegen stroomhuisje. De kwekerij is inmiddels geruimd.