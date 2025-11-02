Onderzoek belastingfraude: aanhoudingen in Eindhoven en Polen

Polen en België Een woning in Hilvarenbeek en vijf bedrijfspanden in Eindhoven, Dongen, Rosmalen, Amsterdam en Tilburg zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, waardepapieren, een auto en dure elektronische goederen. In het onderzoek is op verzoek van het onderzoeksteam in Polen een 70-jarige verdachte aangehouden en heeft in België een doorzoeking plaatsgevonden.

Belastingdienst

Het strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie, startte na een signaal van de Belastingdienst. Daarnaast hebben meldingen van verdachte transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU) bijgedragen aan het blootleggen van deze fraude in Nederland. Ook werd in het onderzoek nauw samengewerkt met opsporingsdiensten uit andere Europese lidstaten, meldt de FIOD deze week in een persbericht.

Ploffers

Het opsporingsteam vermoedt dat een fraudeketen is opgezet, bestaande uit verschillende bedrijven in diverse Nederlandse en andere EU-landen, waarin goederen en geld rondgaan met als doel het plegen van btw-fraude. In de keten bevinden zich zogenoemde ploffers; bedrijven die wel btw ontvangen, maar deze bewust niet afdragen, waardoor fiscaal nadeel wordt geleden.

14 miljoen

Het vermoeden bestaat dat de betrokken ondernemingen handelden in producten die makkelijk te verplaatsen zijn en een hoge waarde vertegenwoordigen. Vermoedelijk werd door de verdachten opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting op naam van de betrokken ondernemingen ingediend. Het nadeel voor de Nederlandse Belastingdienst wordt vooralsnog geschat op meer dan meer dan 14 miljoen euro.

De twee verdachten die in Eindhoven werden aangetroffen zijn op maandag 28 oktober voor de raadkamer verschenen die de gevangenhouding heeft bevolen voor de duur van 90 dagen.