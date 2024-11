Onderzoek bij woning sinds 2021 vermiste Heerhugowaarder Albert Visser (67)

Albert Visser is sinds 10 januari 2021 vermist. Sindsdien is er geen teken van leven meer geweest. Visser is in oktober 2021 als vermist opgegeven bij de politie. Negen maanden nadat hij voor het laatst is gezien. De recherche heeft in de loop der tijd op verschillende manieren onderzoek gedaan, maar nog geen spoor gevonden van de man.

‘Ook in tuin graven’

De politie gaat er ‘mede door de verstreken tijd en de uitkomsten van het onderzoek’ van uit dat Visser door een misdrijf om het leven is gebracht. ‘Het gaat om een volwassen man die financiële problemen had. Hij kon ook naar het buitenland zijn vertrokken’, zegt een politiewoordvoerder tegen de regionale zender NH Nieuws. In en rond de woning aan de C. van Everdingenlaan doet de politie met forensisch specialisten vanaf maandag meerdere dagen onderzoek. ‘We gaan ook in de tuin graven, want je weet maar nooit. We willen alles uit de kast halen’, aldus de politiewoordvoerder.

Zoon

Albert Visser was tot aan zijn vermissing tijdens de lockdown in 2021 veel in zijn woning. Daarbij is hij voor het laatst gezien in de directe omgeving van zijn huis. Dat maakt het pand volgens de politie een belangrijke plaats voor nader onderzoek. De woning waar de Heerhugowaarder woonde staat volgens NH Nieuws op naam van zijn zoon, die er met zijn toenmalige vriendin woonde. Bij hen huurde Visser een kamer. Volgens een buurtbewoner waren er thuis regelmatig forse ruzies.



Er is volgens de regionale omroep een verdachte in de zaak, maar die is nog niet aangehouden.

Opsporing Verzocht

Op dinsdagavond 12 november besteedt de politie in tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de vermissing van Albert Visser. De uitzending is vanaf 20.30 te zien op NPO2.