‘Onderzoek havenbedrijf: politie-infiltrant voerde cocaïne in’

Connect on Linked in

In een onderzoek naar grootschalige invoer van cocaïne heeft een politie-infiltrant 100 kilo cocaïne ingevoerd via een havenbedrijf in Vlissingen. Het onderzoek richtte zich met name op dit overslagbedrijf. Volgens Nieuwsuur deed de politieman zich voor als drugscrimineel en betaalde hij voor de invoer 180.000 euro aan de directie,

Directie gearresteerd

Nieuwsuur had inzage in het politiedossier.

Woensdag wordt het bedrijf, Bulk Terminal Zeeland (BTZ), voor een jaar gesloten op last van de burgemeester, omdat de directie van het bedrijf verdacht wordt van cocaïnesmokkel.

Op 6 mei was er een politie-inval bij het bedrijf, en werden ook verschillende woningen doorzocht. De driehoofdige directie werd gearresteerd.

De politie vermoedde al langere tijd dat de BTZ functioneerde als een dekmantel voor de import van cocaïne. Het bedrijf slaat jaarlijks een miljoen ton aan bulkgoederen over, onder meer stenen die gebruikt worden om windturbines op zee te verzwaren.

Camera bij de poort

In ontsleutelde chatberichten kwam het bedrijf naar voren als facilitator van drugshandel. Daarna heeft de politie de directieleden anderhalf jaar lang afgeluisterd, onder meer met microfoons in hun werkkamers. Bij de toegangspoort van het bedrijf stond een heimelijk opgestelde camera.

Verder zette de politie dus een infiltrant in.

In een container smokkelde de politie 100 kilo cocaïne via het terrein van BTZ. De drugs kwam uit een lading die de politie eerder op een heel andere locatie in beslag had genomen.

Hoe, en door wie, de partij drugs is vervoerd moet nog blijken.

De recherche denkt dat in de afgelopen jaren zo’n 2500 kilo cocaïne op het terrein van BTZ is doorgevoerd.