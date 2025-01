‘Onschuldige burgers blijven structureel in gevoelige databanken van politie en justitie staan’

Volgens het Openbaar Ministerie is in vier jaar tijd bijna 20.000 keer voorgekomen dat iemand ten onrechte als verdachte werd aangemerkt. Dat blijkt uit cijfers over de jaren 2020 tot en met 2023. Slechts in 392 zaken werd beoordeeld of onder meer gezichtsfoto’s en vingerafdrukken verwijderd moesten worden.

‘Serieuze zorgen’

De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich ‘serieuze zorgen’ over de gegevens die achterblijven in de databanken. Dat komt omdat de politie de gezichtsfoto’s die bij een arrestatie worden gemaakt ook bewaart in een databank voor gezichtsherkenning. De AP betwijfelt of er ‘voldoende waarborgen en maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat personen onterecht in deze database zijn opgenomen’.

‘Heel veel moeite’

Experts zeggen het tegenover RTL Nieuws zorgwekkend te vinden dat met name gezichtsinformatie onterecht wordt bewaard. ‘Schokkend’, aldus Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en Recht aan de Radboud Universiteit. ‘Dit is dubbel verontrustend: allereerst dat blijkt dat je in de gezichtendatabank blijft staan als je onterecht als verdachte bent aangemerkt. En als je zelf aan de bel trekt, kost het ook nog heel veel moeite om jezelf daaruit te laten verwijderen.’

‘Slecht signaal’

Maša Galič, expert inzake persoonsgegevens in het strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam: ‘Deze gegevens mogen alleen bewaard worden als dat strikt noodzakelijk is. Het geeft een slecht signaal af dat de politie en justitie hun eigen wetten niet kunnen naleven. Met gezichtsherkenningstechnologie kan de politie – zonder dat iemand dat doorheeft – achterhalen wie diegene is en hoe diegene zich in de openbare ruimte verplaatst. Er hangen overal camera’s waarvan de politie de beelden kan gebruiken. Dat is eng.’

Grote gevolgen

Jair Schalkwijk van burgerrechtenorganisatie Controle Alt Delete benadrukt dat deze situatie grote gevolgen kan hebben voor mensen die onterecht als verdachte zijn aangemerkt: ‘Zij blijven onterecht in een databank staan, tussen mensen die wél verdachten en veroordeeld zijn. De kans dat je nóg een keer onterecht gepakt wordt, is groter. Je bent officieel geen verdachte, maar omdat je nog steeds in de gezichtendatabase staat, ben je toch nog steeds een beetje verdachte. Dat is bizar.’

Automatisch bericht

In een reactie op het onderzoek van RTL Nieuws erkent het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat het probleem binnen de hele keten speelt en dat dat nog ruim een jaar het geval zal zijn. Het ministerie kijkt of het mogelijk is dat de verschillende instanties voortaan automatisch bericht krijgen, zodat beoordeeld kan worden of de vingerafdrukken en gezichtsfoto’s verwijderd moeten worden. Deze structurele oplossing moet in 2026 klaar zijn en moet ‘voorkomen dat deze situatie opnieuw ontstaat’.



De Autoriteit Persoonsgegevens wacht dat niet af. De toezichthouder doet onderzoek naar het gebruik van gezichtsherkenning door de politie, onder meer vanwege de zorgen dat mensen onterecht in de databank zijn opgenomen.