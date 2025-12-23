‘Onschuldige familie Gerel Palm ondergedoken om zware dreiging’

Zware dreiging Terwijl die procedure voortsleept, leeft zijn familie hier al bijna een jaar onder zware dreiging. Ouders, zussen en hun gezinnen moesten hals over kop hun huizen verlaten; kinderen konden maandenlang niet naar school.

Op 19 december 2024 belde de politie Palms ouders midden in de nacht wakker met de boodschap dat zij onmiddellijk moesten vertrekken. Met helikopters in de lucht en zwaarbewapende agenten op straat moesten ze direct vertrekken, alleen wat kleding en essentiële spullen mochten mee.

Kort daarop kregen ook Palms zussen te horen dat zij met hun gezinnen moesten vertrekken. Wat er precies speelde, bleef onduidelijk.

Noordeloos

Palm is in Nederland bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor een dubbele poging tot liquidatie in 2016 bij Noordeloos. Daarnaast wordt hij gezien als huurmoordenaar in dienst van Taghi, een verdenking waarvoor hij nog niet is berecht.

Na zijn vlucht naar Suriname, een arrestatie en ontsnapping daar, werd hij in 2021 opnieuw opgepakt in Brazilië. Sindsdien verzet hij zich tegen uitlevering, mede omdat hij daar een gezin heeft. Zijn familie in Nederland heeft al lange tijd geen contact met hem.

Rivalen van Palm lijken zich op zijn familie te richten, omdat hij zelf onbereikbaar is.

Hotels

De familie werd maandenlang van hotel naar hotel en zelfs naar vakantieparken verplaatst, met acht kleine kinderen. Na enige tijd kregen de kinderen onderwijs via laptops. Na een halfjaar koos de familie ervoor terug te keren naar huis, onder zware beveiliging met camera’s, kogelwerend glas en noodknoppen.

Maar de dreiging is niet weg. Sommige familieleden zijn naar het buitenland verhuisd.