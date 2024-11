Ontploffing en beschieting in Rotterdam, ook explosies in Haarlem

(Foto: Kogelhulzen op straat aan de Neercanneplaats in Rotterdam / Beeld: Media-TV)



Rond 00.45 kwam er meerdere meldingen binnen van een voertuigbrand aan de Blankenburgstraat in Rotterdam-Zuid. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. Een bestelbus was het doelwit en brandde volledig uit.



Rond 00.50 was er een schietpartij aan de Neercanneplaats in Rotterdam-Beverwaard. Ter plaatse bleek er een portiek te zijn beschoten. In de portiek zitten meerdere kogelinslagen. Op straat liggen kogelhulzen. Er zou zeker negen keer zijn geschoten, niemand raakte gewond. De Forensische Opsporing kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. In de omgeving werden later twee scooterrijders aangehouden, die kort na de beschieting weg zou zijn gereden van de beschoten portiek, maar zij bleken niets met de schietpartij te maken te hebben en zijn na verhoor weer vrijgelaten.

Haarlem

Zondagavond rond 23.00 was er een explosie bij een woning aan de Borneostraat in Haarlem-Noord. Door de ontploffing raakte de voordeur van het pand zwaar beschadigd. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden. Een aantal minuten na de explosie vond er een ontploffing plaats bij een woning aan de Paul Krugerstraat, ook in Haarlem-Noord. Een geparkeerde auto vlakbij deze woning raakte ook beschadigd. Een mogelijk verband tussen de twee incidenten wordt onderzocht.

In alle zaken zijn nog geen arrestaties verricht.