8 februari 2025

Ontvoerde man door politie bevrijd in Marbella (VIDEO)

In de buurt van het Spaanse Marbella heeft de Nationale Politie vorige week zaterdag een man bevrijd die werd vastgehouden in een woning. Dat is deze zaterdag naar buiten gebracht. Er zijn drie mannen zijn gearresteerd en in voorlopige hechtenis geplaatst.