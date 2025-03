22 maart 2025

Ontvoeringspoging in Amsterdam-Oost mislukt

In het Amstelkwartier in Amsterdam-Oost is donderdagavond een poging verijdeld om een man te ontvoeren. De politie maakte vrijdag bekend dat er bij de aanhouding van twee mannen een waarschuwingsschot is gelost. AT5 meldt dat er geprobeerd was iemand tegen zijn wil in een auto te werken.