‘Ontwikkelaar’ EncroChat gearresteerd in Zwitserland

Een 38-jarige man, die mede verantwoordelijk zou zijn geweest voor de ontwikkeling van de software van encryptiedienst Encrochat, is aangehouden in Zwitserland, zo melden Zwitserse media. In Nederland zijn vandaag drie mensen veroordeeld voor het verkopen van Encro-telefoons.

Zug

De arrestatie vond plaats in de stad Zug. De bedoeling is dat hij naar Frankrijk wordt uitgeleverd. In Frankrijk loopt een rechtszaak tegen leidinggevenden van het bedrijf EncroChat, dat door de Franse justitie als een criminele organisatie wordt beschouwd.

Het zou gaan om een man met de Canadese nationaliteit.

Aan het begin van dit jaar is voor de Franse rechtszaak de zakelijke leider van EncroChat, de Canadees Paul Krusky, uitgeleverd aan Frankrijk.

Live

De politie wist in 2020 enkele maanden lang live mee te kijken met gebruikers van EncroChat en al hun berichten op te slaan. Dat was het hoogtepunt van een hackoperatie die al enige jaren daarvoor was begonnen en eindigde met de inbeslagname van servers in de franse stad Roubaix.

Dat leidde tot honderden rechtszaken en veroordelingen in vele Europese landen.

Criminele organisatie

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag drie mannen veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie die onder andere tot oogmerk had het aanbieden in Nederland van cryptodienst EncroChat aan criminele organisaties. Ook maakte het trio zich schuldig aan het witwassen van het geld dat hiermee werd verdiend.

De leider van de organisatie krijgt een gevangenisstraf van 4,5 jaar opgelegd. De twee andere mannen moeten 22 maanden en 18 maanden de cel in.

Anonimiteit

De drie mannen hadden volgens de rechtbank allen een rol binnen het bedrijf EncroChat.

Bij het verkopen van de producten stond anonimiteit centraal. Om die reden werd er niet om gegevens van de klanten gevraagd en betaalden de klanten vrijwel alleen maar met contant geld.

Voor de rechtbank is duidelijk dat de mannen wisten dat het product dat zij verkochten op grote schaal door criminelen werden gebruikt. Daarnaast staat voor de rechtbank vast dat de mannen op verzoek een account wisten wanneer een gebruiker was opgepakt door de politie. Hiermee werd voorkomen dat de opsporingsinstanties belastende informatie uit de telefoon konden halen.

De rechtbank denkt dat ze een omzet van ruim 1,2 miljoen euro genereerden met de verkoop van de telefoons.