30 juli 2025

‘Onzichtbare cocaïnebaron’ uitgeleverd naar VS om 43 ton cocaïne (VIDEO)

Een man uit de Colombiaanse stad Cali die in de onderwereld bekend staat als “Tico” is deze week aangehouden in Colombia op verzoek van de Verenigde Staten op verdenking van de smokkel van 43.000 kilo cocaïne tussen 2017 en 2024. De man die alleen bescheiden zakelijk profiel had in de bovenwereld wordt door de Colombiaanse politie genoemd als ‘onzichtbaar’ maar een belangrijk kopstuk van de cocaïnehandel in het land.