23 augustus 2025

Ook Zwitsers gerechtshof veegt Sky-bewijs geheel van tafel

Een Zwitsers gerechtshof heeft in hoger beroep geoordeeld dat chats afkomstig van het gehackte Sky ECC-netwerk niet als bewijs gebruikt mogen worden in een strafzaak. Het hof stelt dat de verdediging geen toegang heeft gekregen tot de technische details van de dataverzameling en data-overdracht. Daarmee is de authenticiteit van het bewijs niet controleerbaar. Maar dat is uiteindelijk niet waar de zaak op stukloopt. De Sky ECC-data worden al uitgesloten als ontoelaatbaar bewijs omdat zij onrechtmatig zijn verkregen, aldus het Zwitserse hof.

(Beeld: Obergericht Zürich – Eigenes Werk)

