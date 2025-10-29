Oorlogstaferelen in Rio: zeker 132 doden bij politieactie in favela’s (VIDEO)

Drones De operatie werd uitgevoerd met ongeveer 2.500 politie­agenten en militairen, ondersteund door helikopters, gepantserde voertuigen en drones.

Het doel was terrein te winnen de criminele organisatie Comando Vermelho (CV, Rood Commando), die in grote stadsdelen in het stedelijk gebied van Rio de dienst uitmaakt. Het CV had straten gebarricadeerd en vuur met sluipschutters op de agenten. Ook zetten de criminelen drones in om de bewegingen van de politie in de gaten te houden.

De politie blokkeerde dagenlang toegangswegen naar sommige favela’s. Volgens de gouverneur van de deelstaat Rio, Cláudio Castro, is de actie ‘de grootste in de geschiedenis van de staat’.

‘Bloedbad’

Het Openbaar Ministerie in Rio meldde woensdag dat het dodental mogelijk is opgelopen van 64 tot 132 doden, nadat onverwacht nog tientallen lichamen werden aangetroffen.

Mensenrechtenorganisaties spraken van een ‘bloedbad’ dat door de Staat werd ‘gesponsord’. De formele aanleiding van de actie jaar­lang onderzoek naar het Comando Vermelho en hun territoriale expansie. De autoriteiten hadden honderden arrestatie- en doorzoekingsbevelen voorbereid.