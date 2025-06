‘Oostenrijkse vrouw werkte voor Nederlandse plofkrakers’

Moeder De vrouw zei dat ze haar moeder wilde helpen, die na een scheiding in financiële problemen was geraakt. Op 14 januari leerde ze een van de criminelen kennen. De groep Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond zocht lokale assistentie.

Ze kreeg een beloning van 10.000 tot 15.000 euro in het vooruitzicht als ze chauffeur wilde zijn voor de bende en twee auto’s zou huren. Eerst haalde ze twee huurauto’s op. Een Fiat Ducato diende als schuilplaats voor twee scooters die als vluchtvoertuig na de daad zouden worden gebruikt. Deze bus moest ze in Liesing parkeren. De tweede auto, een VW Golf R7, werd klaargezet in de wijk Donaustadt als transportmiddel naar Duitsland.

Voor het verkrijgen van explosieven reed de vrouw met een van de daders naar Tsjechië om daar vuurwerk te kopen, waarvan het flitspoeder werd gemaakt om explosieven te maken.

Winkelcentrum

Op 21 januari werd de daad uitgevoerd: vijf bendeleden bliezen in het winkelcentrum Alt-Erlaa in Liesing vier geldautomaten van een bankhal op. De ontploffing verwoestte een deel van het bankfiliaal en bracht schade toe aan omliggende winkels en horecazaken: 1,3 miljoen euro. Met een buit van 90.000 euro vluchtten de vijf op de scooters, die later werden teruggevonden.

Duitsland

Oorspronkelijk was het plan dat de mannen met de Golf naar Duitsland zouden rijden, maar deze auto mocht de grens niet over. Vervolgens eisten de daders dat de 20-jarige hen naar Duitsland zou brengen. Uit angst weigerde ze dat en gaf in plaats daarvan de auto van haar moeder mee. De bende beloofde de wagen na hun volgende overval in Wenen terug te brengen.

Omdat twee bendeleden in Duitsland werden opgepakt, durfden de anderen niet meer naar Oostenrijk terug te keren. Ze stuurden de jonge vrouw een video waarin ze lieten zien waar de auto in Frankfurt stond. Zij reisde met de trein naar Duitsland om de auto op te halen.

Telefoon

Door analyse van telefoons van de opgepakte daders kwamen de onderzoekers de intensieve communicatie met de jonge Oostenrijkse vrouw op het spoor. Op 14 maart werd zij gearresteerd.

‘Het spijt me oprecht’ verklaarde ze huilend voor de rechtbank. ‘Ik heb er veel spijt van. Ik ben er gewoon in gerold. Ik kon er niet meer uit. Ze hebben me onder druk gezet.’ Van het beloofde bedrag ontving ze uiteindelijk slechts 2.000 euro.

Geen blanco strafblad

De vrouw is schuldig bevonden aan zware diefstal met inbraak in het kader van een criminele organisatie en aan opzettelijke gevaarzetting met explosieven als medeplichtige. Ze is ook veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging, vanwege een incident in november 2024. Na een verkeersongeval viel ze de andere bestuurder en haar passagier aan.

Ze had geen blanco strafblad. Eerder had ze al een voorwaardelijke straf wegens poging tot zware mishandeling gehad.

Ze kreeg 24 maanden cel, maar na aftrek van voorarrest, hoeft ze waarschijnlijk netto maar enkele maanden te zitten.