22 maart 2025

Op één na grootste cocaïnelab in Europa ontmanteld (VIDEO)

In het binnenland van Spanje heeft de politie een zeer groot laboratorium voor de verwerking van cocaïne ontmanteld. Volgens de Spaanse Nationale Politie was dit lab het op één na grootste dat ooit in Europa is aangetroffen. De politie maakt dit nu pas bekend, eind februari was de inval.