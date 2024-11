Op heterdaad betrapt door de politiedrone in San Francisco

Laatste Nieuws drone san francisco

Door Joost van der Wegen

Actief

In San Francisco heeft men onlangs een programma opgestart, waarbij drones in specifieke gevallen actief worden ingezet om criminaliteit aan te pakken. De drones kunnen worden bestuurd vanuit een controle-centrum, of in het veld. Dit meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC.

Lees verder onder de afbeelding

Tijdens een presentatie van het programma eerder deze week, liet men beelden zien van een aanhouding op heterdaad van een fietsendief. De man bleek ook gezocht te worden voor een inbraak in een woonwijk.

Veiligere aanhoudingen

Voordeel van de drones zou zijn, dat er minder achtervolgingen nodig zijn, waarbij politiemensen of verdachten gewond kunnen raken. ‘We kunnen mensen op een veiligere manier aanhouden’, gaf een agent aan.

Burgers zijn wel kritisch vanwege het privacy-issue, maar experts geven aan dat drones vooral gericht gebruikt zullen worden. Bijvoorbeeld voorafgaand aan aanhoudingen door arrestatieteams, om te kijken of er geen kinderen rond het huis spelen aan de hand van speelgoed dat aanwezig is, of bijvoorbeeld om te zien of het bij een melding van wapenbezit gaat om een echt wapen, of een nepwapen.

Afname criminaliteit

De politie stelt dat technologie, zoals die van drones, tot een afname van criminaliteit van meer dan 30 procent kan leiden. Men geeft wel aan dat de drones vooral ingezet kunnen worden in buurten waar geen heuvels of grote gebouwen zijn, vanwege de ontvangst van het signaal en het manoeuvreren met de drones.