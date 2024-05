‘Op Tenerife vermiste Vlaamse vrouw met geweld om het leven gebracht’

Connect on Linked in

De Vlaamse vrouw die samen met haar man als vermist was opgegeven op Tenerife, is met geweld om het leven gebracht. Haar lichaam is in zee teruggevonden. De man wordt nog steeds vermist.

Beeld: de om het leven gebrachte Laura Trappeniers, en haar vermiste man Marc Olbrechts.

Verminkt

Afgelopen zaterdag zijn er restanten van een verminkt vrouwenlichaam aangetroffen in de zee bij Callao Salvaje, waar het Vlaamse stel woonde. Het lichaam, dat door een visser werd gevonden, had geen benen meer, miste een hand en er was een plastic zak over het hoofd getrokken. Dit meldt De Telegraaf donderdag.

Bevestigd

Het Belgische ministerie van Justitie bevestigt dat het gaat om de 66-jarige Laura Trappeniers. Woensdag pasten de Spaanse autoriteiten het opsporingsbericht van Laura Trappeniers aan met de melding dat de vrouw was ’gelokaliseerd’. Er werd echter niet bij vermeld of ze levend en wel teruggevonden was of niet.

Verdwenen

Het opsporingsbericht van haar echtgenoot Marc Olbrechts (71) is onveranderd. Hun donkerblauwe Opel Mokka met Spaanse nummerplaat eindigend op JNG is verdwenen, zo blijkt uit een Spaans opsporingsbericht. De deur van hun woning was niet op slot en ook hun mobiel en huissleutels namen ze niet mee, aldus de krant.