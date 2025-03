‘Opdrachtgever in beeld van mishandeling Tamara Elbaz’

Beeld: Tamara Elbaz

Onderzoek

Vorige week werd al werd bekend dat het Openbaar Ministerie het onderzoek had heropend omdat er nieuwe informatie was die naar een opdrachtgever zouden kunnen leiden. Dat lijkt nu gelukt, bericht de krantenwebsite.

Elbaz werd in september vorig jaar vlakbij haar woning op straat in Amsterdam Oud-Zuid door twee mannen tegen de grond gewerkt en bont en blauw geslagen. Zij werd niet beroofd, terwijl ze wel kostbare spullen bij zich had. De politie ging al langere tijd uit van een gerichte actie. Die speelde zich af voor de ogen van haar zoontje van vierde. Een van haar belagers filmde de aanval.

Opgepakt

Vijf personen die bij de uitvoering van de mishandeling betrokken waren, zijn inmiddels opgepakt. Een 23-jarige man zou 6000 euro hebben gekregen om te regelen dat Elbaz gemolesteerd zou worden. Hij huurde minderjarige jongens in die Elbaz op een onbewaakt ogenblik aanvielen, toen ze haar zoontje in de auto zette. Zij kregen daar 500 euro per persoon voor. De verdachten hebben niet verklaard over het motief van de aanval. Zij worden verdacht van poging doodslag.

Geen bewijs

Elbaz zei eind januari tegen het AD dat ze de zaak niet zal loslaten, voordat ze weet wie er achter de aanval zit: “Er is dus wel een ex waar ik ruzie mee heb gehad en ik heb eens ruzie gehad met wat televisiecollega’s. Maar ik heb verder geen enkel bewijs ofzo, dat het daar iets mee te maken heeft.”

Veilig

De politie Amsterdam wil niets kwijt over het onderzoek of over de vraag wie de verdachte is. Evenmin over de vraag waarom die persoon nog niet is aangehouden.

Sébas Diekstra, de slachtofferadvocaat die Elbaz bijstaat, laat weten: “We hopen dat er snel duidelijkheid komt in deze zaak, zodat cliënte zich mogelijk ooit weer echt veilig kan gaan voelen in Amsterdam.”