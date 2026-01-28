28 januari 2026

Openbaar Ministerie haalt vacaturetekst over “senior-adviseur detentie en bijzondere getuigen” offline

Een recent gepubliceerde vacature van het landelijk parket werpt nieuw licht op de interne organisatie rond detentiezaken en bijzondere getuigen binnen het Openbaar Ministerie. Uit de vacature blijkt dat er bij het landelijk parket een zogenoemd “getuigencluster” bestaat, waarin detentiezaken zijn ondergebracht naast bijzondere getuigen, burgers in de opsporing en getuigenbescherming. Nadat Crimesite hierover vorige week vrijdag publiceerde, werden hierover door advocaten vragen gesteld bij het verhoor van kroongetuige Dominique K.. De vacature is inmiddels door het Openbaar Ministerie offline gehaald.