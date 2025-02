Openen iCloud: verbijstering over eis achterdeur aan Apple

De eis is bij Apple ingediend door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De wettelijke basis ervoor is de Investigatory Powers Act (IPA), een wet die bedrijven verplicht om informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties. Nu kan alleen een Apple-gebruiker bij de gevraagde gegevens, Apple zelf kan er niet bijkomen.

ADP

Het nieuws werd als eerste gemeld door de Washington Post, op basis van anonieme bronnen, later kwam de BBC ook met een bericht op basis van anonieme bronnen. Een cybersecurity-expert van de Universiteit van Surrey zei tegen de BBC ‘verbijsterd’ te zijn door het nieuws.

De eis heeft betrekking op alle gegevens die zijn opgeslagen via Advanced Data Protection (ADP) van Apple, een systeem van end-to-end encryptie, dat overigens niet standaard is ingeschakeld. Gebruikers moeten die handmatig in de instellingen onder “iCloud” activeren. Als wachtwoord en herstelmodus verloren zijn kan de gebruiker de data nooit meer recupereren.

Het is onbekend hoeveel Apple-gebruikers ADP hebben ingeschakeld.

Dreiging

De BBC schrijft aan te nemen dat uitsluitend gebruik zal worden gemaakt van de toegang als er sprake is van een dreiging van specifieke individuen in de zin van de IPA-wet, niet van massa-surveillance.

Apple heeft eerder verklaard dat het liever versleutelde diensten zoals ADP uit de Britse markt zou terugtrekken dan te voldoen aan overheidsverzoeken om toegang. Het bedrijf heeft voor het Britse parlement verklaard dat het ‘nooit’ een achterdeur in zijn producten zou inbouwen.

Risico

Experts waarschuwen tegen dergelijke achterdeuren, omdat zodra die zijn ingebouwd het risico niet onaanzienlijk is dat onbevoegden, zoals criminele organisaties of inlichtingendiensten van landen als Israël, Rusland of China zich middels een hack ook toegang zullen gaan verschaffen.

Terrorist

In 2016 heeft Apple zich hevig verzet in een procedure tegen een gerechtelijk bevel om software te ontwikkelen waarmee Amerikaanse autoriteiten toegang konden krijgen tot de iPhone van een terrorist in Californië die vele dodelijke slachtoffers had gemaakt. Dit geschil werd afgebroken toen de FBI erin slaagde om zonder Apple’s hulp zijn telefoon te ontgrendelen.

Apple bouwde vorig jaar extra modules in om het software van het bedrijven als Cellebrite moeilijker te maken een telefoon “leeg te trekken”. Ook de Nederlandse politie gebruikt dit soort software.

Achter de schermen

Apple heeft in de Verenigde Staten inbouwen van achterdeuren verschillende keren geweigerd.

Een goed ingevoerde bron vertelde eerder aan Crimesite dat in de Verenigde Staten achter de schermen al jaren lang een strijd wordt gevoerd tussen Apple en de federale overheid. Het bedrijf zou niet alleen juridisch onder druk worden gezet maar ook bijvoorbeeld middels aanpassingen van (belasting)wetgeving.

In het VK kan Apple een bevel in het kader van de IPA niet weigeren. Alleen aantekenen van beroep is mogelijk, maar zelfs dan moet Apple eerst aan de eis tegemoet komen, zelfs als de eis uiteindelijk zou worden vernietigd.

Zie ook:

Apple maakt het politie opnieuw lastiger

AIVD vindt EU-voorstel om telefoons van iedereen te scannen niet oké

Colombia werkte met afluistersoftware van Pegasus

De uitdaging is de iPhone steeds sneller te kraken (UPDATE)

Politie en dieven: moeilijker toegang tot iPhone