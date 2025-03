29 maart 2025

Operación Kartoffel: ‘Spaans-Duits drugssmokkel via Nederland ontrafeld’ (VIDEO)

In Spanje zijn deze week zestien mensen gearresteerd in een groot onderzoek naar drugssmokkel vanuit Spanje en Nederland naar Duitsland. In Nederland waren er twee invallen. Volgens de politie in Spanje opereerde de criminele organisatie vanuit Madrid en Marbella, en smokkelde cocaïne uit Colombia en Ecuador naar diverse Europese havens.