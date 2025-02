Operatie “Paramaribo” | Zeiljacht met 600 kilo cocaïne onderschept (VIDEO)

DEA

De operatie begon nadat de Spanjaarden informatie kregen over het drugstransport, waarschijnlijk van de Drug Enforcement Administration (DEA). Ook Franse inlichtingendiensten die werken in het Caribisch gebied en de Britse NCA hebben meegedaan aan het onderzoek. In een eerder stadium werd de exacte locatie van het schip achterhaald, dat toen was aangemeerd bij een niet nader genoemd Caraïbisch eiland.