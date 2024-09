24 september 2024

Opmerkelijke vangst van 2,3 ton cocaïne in Colombia (VIDEO)

De Nationale Politie van Colombia heeft afgelopen weekend een zeer grote zending cocaïne in beslag genomen. De ruim 2,3 ton cocaïne was waarschijnlijk aangevoerd vanuit Paita, een kleinere haven in Peru, en had Barcelona in ​Spanje als eindbestemming.