10 juni 2025

Opnieuw arrestaties in onderzoek geweldsgolf Alphen aan den Rijn

Het Openbaar Ministerie zegt dat er opnieuw twee verdachten zijn aangehouden in het onderzoek naar de aanslagen in en rond Alphen aan den Rijn in oktober vorig jaar. Het Openbaar Ministerie ziet de twee als tussenpersonen bij het regelen van twee aanslagen op 10 oktober. Toen werd in de middag op een woning geschoten met een automatisch vuurwapen en werd in de avond geprobeerd een explosie te veroorzaken.